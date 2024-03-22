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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

На СВО под Авдеевкой погиб 44-летний доброволец из Тюмени

Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец

22 марта 2024, 11:27
Фото: 1MI

На СВО под Авдеевкой погиб 44-летний доброволец из Тюмени

В Тюменской области простились с погибшим в зоне СВО Дамиром Каримовым. 44-летний отец, брат и сын погиб в боях под Авдеевкой.

На прощании с бойцом собралось много людей, кто его знал, уважал и ценил. Однако, никто так хорошо не знал Дамира, как его родственники, которые искренне переживали за его службу, мечтали о его возвращении домой и молились за его безопасность.

Я очень испугалась за него

Дамир Каримов принял решение отправиться на СВО в июне 2023 года. В июле он подписал контракт, рассказывает его сестра Диана.

«Я конечно, расстроилась и очень испугалась за него. Но он сказал, что не может ждать, чтобы нацисты пришли к нам домой. Опыта не было. Лишь срочная служба», — говорит со слезами на глазах Каримова.
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Кошмар и горе впереди

После отправки Дамира на Украину, родственники пребывали, как в страшном сне. Каждый день они ждали хоть какой-то весточки с фронта. Больше всего за мужчину переживали жена и дети. Однако тогда никто не знал, что самый настоящий кошмар и горе ждут их впереди.

«Последний раз он звонил 10 февраля. Сказал пойдут в наступление под Авдеевкой. Когда звонил в последний раз, то просил прощения, если вдруг обидел. Как будто чувствовал, что общается с нами последний раз», — повествует Диана.

Бои под Авдеевкой оказались очень ожесточенными. Российские военные освободили город 17 февраля. А спустя месяц родственникам сообщили скорбную новость, что Дамир убит. Это произошло 1 марта.

О поддержке и помощи

Горькая утрата оставила неизгладимый след в сердце близких. Время может смягчить боль, но память о Дамире будет жить вечно в сердцах людей.

«Он был очень трудолюбивым и не мог сидеть без дела. Когда было нужно он мог и машину починить, и печку, даже построить теплицу. Мечтал и любил заниматься сваркой. Был мастером на все руки. Всегда приходил на помощь. Ордена у нас пока нет. Ждём ответ из воинской части. Администрация на прощание обещала поддерживать нашу семью и маму», — сообщила Диана «Нашему городу».
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Ранее стало известно о смерти в зоне СВО тюменца Александра Невского. Контракт с Вооруженными силами он заключил в 2022 году, погиб в декабре 2023 года.

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