Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На прощании с бойцом собралось много людей, кто его знал, уважал и ценил. Однако, никто так хорошо не знал Дамира, как его родственники, которые искренне переживали за его службу, мечтали о его возвращении домой и молились за его безопасность.
Дамир Каримов принял решение отправиться на СВО в июне 2023 года. В июле он подписал контракт, рассказывает его сестра Диана.
«Я конечно, расстроилась и очень испугалась за него. Но он сказал, что не может ждать, чтобы нацисты пришли к нам домой. Опыта не было. Лишь срочная служба», — говорит со слезами на глазах Каримова.
После отправки Дамира на Украину, родственники пребывали, как в страшном сне. Каждый день они ждали хоть какой-то весточки с фронта. Больше всего за мужчину переживали жена и дети. Однако тогда никто не знал, что самый настоящий кошмар и горе ждут их впереди.
«Последний раз он звонил 10 февраля. Сказал пойдут в наступление под Авдеевкой. Когда звонил в последний раз, то просил прощения, если вдруг обидел. Как будто чувствовал, что общается с нами последний раз», — повествует Диана.
Бои под Авдеевкой оказались очень ожесточенными. Российские военные освободили город 17 февраля. А спустя месяц родственникам сообщили скорбную новость, что Дамир убит. Это произошло 1 марта.
Горькая утрата оставила неизгладимый след в сердце близких. Время может смягчить боль, но память о Дамире будет жить вечно в сердцах людей.
«Он был очень трудолюбивым и не мог сидеть без дела. Когда было нужно он мог и машину починить, и печку, даже построить теплицу. Мечтал и любил заниматься сваркой. Был мастером на все руки. Всегда приходил на помощь. Ордена у нас пока нет. Ждём ответ из воинской части. Администрация на прощание обещала поддерживать нашу семью и маму», — сообщила Диана «Нашему городу».
Ранее стало известно о смерти в зоне СВО тюменца Александра Невского. Контракт с Вооруженными силами он заключил в 2022 году, погиб в декабре 2023 года.