Источник колоссальной энергии: как в Тюмени появились ТЭЦ?

Окончательное решение должно было принять Министерство энергетики. Их проект схемы теплоснабжения города на 2017–2031 годы был утвержден после доработки в декабре 2015 года, после того, как из планов убрали строительство ТЭЦ-3. Согласно действующей схеме, основные работы будут связаны с прокладкой новых сетей и поддержанием существующих в рабочем состоянии.