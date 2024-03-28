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Тюменцам рассказали об истории ТЭЦ.

Источник колоссальной энергии: как в Тюмени появились ТЭЦ?

28 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали об истории ТЭЦ.

Тюменцам рассказали об истории ТЭЦ

В нашем городе есть два главных источника энергии — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Но не все знают, что в городе мог появиться и третий объект.

Первая ТЭЦ была запущена в ноябре 1960 года и сразу стала основным источником энергоснабжения. В то время она обеспечивала электричеством не только Тюмень, но и северные месторождения и вахтовые поселки.

ТЭЦ-2 была включена в сеть в июле 1986 года для удовлетворения растущих потребностей города в тепловой энергии. Она является крупнейшим производителем электроэнергии на юге Тюменской области и генерирует примерно 40% необходимого городу тепла.

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К 2004 году мощность ТЭЦ-1 достигла 1150 МВт, что полностью удовлетворяло потребности региона. Для сравнения, чтобы покрыть потребность всего города в электричестве, требуется около 420 МВт.

В 2015 году компания «Фортум», в собственности которой числились обе ТЭЦ, предложила построить третий объект. Однако, местная энергетика оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, был избыток тепловых мощностей, а с другой — некоторые жилые районы испытывали дефицит тепла.

Окончательное решение должно было принять Министерство энергетики. Их проект схемы теплоснабжения города на 2017–2031 годы был утвержден после доработки в декабре 2015 года, после того, как из планов убрали строительство ТЭЦ-3. Согласно действующей схеме, основные работы будут связаны с прокладкой новых сетей и поддержанием существующих в рабочем состоянии.

В спецпроекте «Нашего города» мы подробно рассказываем о состоянии ЖКХ в Тюмени и формировании теплоэнергетики региона.

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