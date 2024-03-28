Источник колоссальной энергии: как в Тюмени появились ТЭЦ?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Первая ТЭЦ была запущена в ноябре 1960 года и сразу стала основным источником энергоснабжения. В то время она обеспечивала электричеством не только Тюмень, но и северные месторождения и вахтовые поселки.
ТЭЦ-2 была включена в сеть в июле 1986 года для удовлетворения растущих потребностей города в тепловой энергии. Она является крупнейшим производителем электроэнергии на юге Тюменской области и генерирует примерно 40% необходимого городу тепла.
К 2004 году мощность ТЭЦ-1 достигла 1150 МВт, что полностью удовлетворяло потребности региона. Для сравнения, чтобы покрыть потребность всего города в электричестве, требуется около 420 МВт.
В 2015 году компания «Фортум», в собственности которой числились обе ТЭЦ, предложила построить третий объект. Однако, местная энергетика оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, был избыток тепловых мощностей, а с другой — некоторые жилые районы испытывали дефицит тепла.
Окончательное решение должно было принять Министерство энергетики. Их проект схемы теплоснабжения города на 2017–2031 годы был утвержден после доработки в декабре 2015 года, после того, как из планов убрали строительство ТЭЦ-3. Согласно действующей схеме, основные работы будут связаны с прокладкой новых сетей и поддержанием существующих в рабочем состоянии.
В спецпроекте «Нашего города» мы подробно рассказываем о состоянии ЖКХ в Тюмени и формировании теплоэнергетики региона.