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ТЭЦ-1

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2024
Специалисты УСТЭК проводят диагностику тепловых сетей с помощью аэрофотосъемки
30 октября, 05:05
2023
В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1
В Тюмени в пятницу днем в районе ТЭЦ-1 загорелось здание. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.
22 сентября 2023, 08:13
Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе
Тюменцы в социальных сетях обсуждают громкий звук и яркую вспышку в небе, произошедшие сегодня ночью.
22 февраля 2023, 03:34

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