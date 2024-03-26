Опыт не требуется: тюменские работодатели переключились на начинающих специалистов

Всего было опубликовано 48,8 тысяч вакансий для таких сотрудников, что на 60% превышает аналогичный показатель 2022 года. При этом чаще всего начинающим специалистам трудоустройство предлагали в отрасли розничной торговли и информационных технологий (по 9% вакансий из общего числа), а сфере услуг для бизнеса (8%), логистики и медицины (по 6%). В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (15% вакансий для этой специализации), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих (5%).