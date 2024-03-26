Опыт не требуется: тюменские работодатели переключились на начинающих специалистов

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Всего было опубликовано 48,8 тысяч вакансий для таких сотрудников, что на 60% превышает аналогичный показатель 2022 года. При этом чаще всего начинающим специалистам трудоустройство предлагали в отрасли розничной торговли и информационных технологий (по 9% вакансий из общего числа), а сфере услуг для бизнеса (8%), логистики и медицины (по 6%). В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (15% вакансий для этой специализации), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих (5%).
Наибольший заработок предлагали курьерам (99 тысяч рублей), водителям (88 тысяч рублей), врачам (75 тысяч рублей), разнорабочим (63 тысячи рублей), упаковщикам (61 тысяча рублей),
«В условиях низкой конкуренции в сферах с массовым наймом работодатели все активнее ищут сотрудников среди начинающих специалистов. Доля таких вакансий год к году увеличилась на 2 п. п., составив в 2023 году 32%. Рост спроса на работников без опыта является составной частью более комплексного тренда на расширение границ найма. В него также входят расширение возрастных границ соискателей, причем в обе стороны — как самых молодых (14-18 лет), так и людей 45-50+, а также уход от гендерной дискриминации», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
По информации аналитиков hh.ru, в 2024 году тенденции по росту числа вакансий для специалистов без опыта работы сохраняется. С начала года компании разместили более 14 тысяч таких предложений о работе, что на 69% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 2023 года уровень зарплат у рабочего персонала увеличился на 24%. Средний заработок достиг 83,2 тысяч рублей.