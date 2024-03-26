Синоптики обещают тюменцам дожди и +8

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
В Тюмени 26 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, небольшой дождь в ночные часы, ветер до 3,4 м/с. Утром и днем +1…+6 в темное время суток температура воздуха составит +2….+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:22, закат в 19:03 продолжительность дня 12 часов 41 минута.
В Тобольске 26 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем -4…+6 в темное время суток температура воздуха составит 0….+2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:11, закат в 18:53 продолжительность дня 12 часов 42 минуты.
В Ялуторовске 26 марта ожидается пасмурная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут 0…+5, в темное время суток ожидается до +1…+2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:20, закат в 19:00 продолжительность дня 12 часов 40 минут.
В Заводоуковске 26 марта ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 4.3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -…+6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:19, закат в 18:59 продолжительность дня 12 часов 40 минут.
В Ишиме 26 марта ожидается пасмурная погода, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+5, в темное время суток температура воздуха составит 0…+2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:08, закат в 18:47 продолжительность дня 12 часов 39 минут.