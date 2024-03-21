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На Тюмень обрушилась сильнейшая магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце

21 марта 2024, 06:48
Фото: 1MI

На Тюмень обрушилась сильнейшая магнитная буря

Мощные вспышки на Солнце, 1 класса М и 17 вспышек класса С, были зафиксированы 19 марта. 21 марта была зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью 14 минут. Об этом сообщили в российском Институте гелиофизики.

Солнечная активность стала причиной колебаний геомагнитного поля Земли. Оно будет оставаться неустойчивым в течение всего дня четверга. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия — упадок сил, головные боли и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе.

Следующая магнитная буря ожидается в Тюменской области 27 марта. Ее сила составит три балла, а продолжительность — три дня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ночью похолодает до -10…-15. Также синоптики обещают усиление ветра до 16 м/с. В течение дня на территории региона будет преимущественно плюсовая температура воздуха.

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