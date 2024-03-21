Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Солнечная активность стала причиной колебаний геомагнитного поля Земли. Оно будет оставаться неустойчивым в течение всего дня четверга. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия — упадок сил, головные боли и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе.
Следующая магнитная буря ожидается в Тюменской области 27 марта. Ее сила составит три балла, а продолжительность — три дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ночью похолодает до -10…-15. Также синоптики обещают усиление ветра до 16 м/с. В течение дня на территории региона будет преимущественно плюсовая температура воздуха.