Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце

Солнечная активность стала причиной колебаний геомагнитного поля Земли. Оно будет оставаться неустойчивым в течение всего дня четверга. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия — упадок сил, головные боли и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе.