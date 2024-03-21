В Тюмени похолодает до -15

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 21 марта ожидается ясная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4….+6 в темное время суток ожидается до -1…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:36 закат в 18:53 продолжительность дня 12 часов 17 минут.
В Тобольске 21 марта синоптики обещают пасмурную погода в течение дня, небольшой снег, ветер до 4,1 м/с. Утром и днем -6…+4 в темное время суток температура воздуха составит -4….0.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:25, закат в 18:42 продолжительность дня 12 часов 17 минут.
В Ялуторовске 21 марта ожидается ясная погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -6…+4, в темное время суток ожидается до -3…0.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:33, закат в 18:50 продолжительность дня 12 часов 17 минут.
В Заводоуковске 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…+5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3….0.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:32, закат в 18:49 продолжительность дня 12 часов 17 минут.
В Ишиме 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8…+3, в темное время суток температура воздуха составит –6…-2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:21, закат в 18:37 продолжительность дня 12 часов 16 минут.