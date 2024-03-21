В Тюмени похолодает до -15

На юге Тюменской области в четверг, 21 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут +2…+7, в ночные часы температура воздуха составит -5…-10, при прояснении до -15.

В Тюмени 21 марта ожидается ясная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4….+6 в темное время суток ожидается до -1…+2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:36 закат в 18:53 продолжительность дня 12 часов 17 минут. В Тобольске 21 марта синоптики обещают пасмурную погода в течение дня, небольшой снег, ветер до 4,1 м/с. Утром и днем -6…+4 в темное время суток температура воздуха составит -4….0. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:25, закат в 18:42 продолжительность дня 12 часов 17 минут. «Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили Узнать подробнее В Ялуторовске 21 марта ожидается ясная погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -6…+4, в темное время суток ожидается до -3…0. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:33, закат в 18:50 продолжительность дня 12 часов 17 минут. В Заводоуковске 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…+5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3….0. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:32, закат в 18:49 продолжительность дня 12 часов 17 минут. В Ишиме 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8…+3, в темное время суток температура воздуха составит –6…-2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:21, закат в 18:37 продолжительность дня 12 часов 16 минут. Читайте также: В Тюмени на пяти перекрестках отключились светофоры «Спасибо, герой»: в Тюмени состоялись похороны бойца, погибшего под Авдеевкой. Видео Школьник из Тюмени спасся от стаи собак при помощи тревожной кнопки