Обстоятельства непреодолимой силы: чиновники Тюмени отказались покупать авто за 7 млн

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Тендер на поставку китайского гибрида стоимостью 6,9 миллиона рублей был размещен на портале Госзакупки 1 марта. В документах чиновники указали, какими техническими характеристиками должен обладать внедорожник. Однако 4 марта закупка была отменена.
«Закупка отменяется вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством», — отмечено в разъяснении.
Между тем, в компании «Астерион», являющейся представителем официального дилера марки Aito, сообщили РБК Тюмень, что они планировали принять участие в поставке этого автомобиля.
В настоящее время в областной столице продажи Aito М7 идут в Центре продаж и сервиса Mercedes-Benz «Астерион». Стоимость премиальных внедорожников составляет 6,7 миллионов рублей. Также в продаже имеются гидриды Aito М5 стоимостью 5,8 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в апреле подорожают автомобили, ввозимые из-за границы — с 1 апреля при ввозе в Россию автомобиля из ЕАЭС сумма утилизационного сбора будет рассчитываться по формуле, учитывающей размер сбора в России, разницу между таможенной пошлиной, рассчитанной на основании средней стоимости автомобиля, и пошлиной из декларации.