Обстоятельства непреодолимой силы: чиновники Тюмени отказались покупать авто за 7 млн

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в апреле подорожают автомобили, ввозимые из-за границы — с 1 апреля при ввозе в Россию автомобиля из ЕАЭС сумма утилизационного сбора будет рассчитываться по формуле, учитывающей размер сбора в России, разницу между таможенной пошлиной, рассчитанной на основании средней стоимости автомобиля, и пошлиной из декларации.