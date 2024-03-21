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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Тюмени поступили в продажу премиальные автомобили с двумя двигателями

Обстоятельства непреодолимой силы: чиновники Тюмени отказались покупать авто за 7 млн

21 марта 2024, 06:08
Фото: Астерион

В Тюмени поступили в продажу премиальные автомобили с двумя двигателями

В Тюмени стартовали продажи китайских внедорожников Aito M7. Ранее такой авто планировало приобрести Тюменское управление государственной экспертизы проектной документации.

Тендер на поставку китайского гибрида стоимостью 6,9 миллиона рублей был размещен на портале Госзакупки 1 марта. В документах чиновники указали, какими техническими характеристиками должен обладать внедорожник. Однако 4 марта закупка была отменена.

«Закупка отменяется вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством», — отмечено в разъяснении.

Между тем, в компании «Астерион», являющейся представителем официального дилера марки Aito, сообщили РБК Тюмень, что они планировали принять участие в поставке этого автомобиля.

В настоящее время в областной столице продажи Aito М7 идут в Центре продаж и сервиса Mercedes-Benz «Астерион». Стоимость премиальных внедорожников составляет 6,7 миллионов рублей. Также в продаже имеются гидриды Aito М5 стоимостью 5,8 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в апреле подорожают автомобили, ввозимые из-за границы — с 1 апреля при ввозе в Россию автомобиля из ЕАЭС сумма утилизационного сбора будет рассчитываться по формуле, учитывающей размер сбора в России, разницу между таможенной пошлиной, рассчитанной на основании средней стоимости автомобиля, и пошлиной из декларации.

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