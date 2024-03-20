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Тюменцев предупредили, когда в их домах перестанет работать телевидение

В Тюменской области перестанет работать телевидение

20 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили, когда в их домах перестанет работать телевидение

О временных перерывах предупредили жителей Тюмени и Омутинского района. Они пройдут 20 и 22 марта.

В Тюмени и в Омутинском районе планируются временные перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня, 20 марта, до 12:00 будет проводиться профилактика на радио «Комсомольская правда» в Тюмени. 22 марта с 01:00 до 05:00 профилактические работы пройдут на РТРС-2 в селе Шабаново Омутинского района.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до ноября перекрыли мост через реку Вагай на трассе Аромашево — Кротово — Большое Сорокино. Там организовали реверсивное движение.

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