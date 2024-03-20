В Тюменской области перестанет работать телевидение

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Тюмени и в Омутинском районе планируются временные перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Сегодня, 20 марта, до 12:00 будет проводиться профилактика на радио «Комсомольская правда» в Тюмени. 22 марта с 01:00 до 05:00 профилактические работы пройдут на РТРС-2 в селе Шабаново Омутинского района.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до ноября перекрыли мост через реку Вагай на трассе Аромашево — Кротово — Большое Сорокино. Там организовали реверсивное движение.