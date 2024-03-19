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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Тюменку осудили за отвары с коноплей

Тюменку осудили после попыток снять отек ног отваром с коноплей

19 марта 2024, 11:33
Фото: 1MI

Тюменку осудили за отвары с коноплей

Викуловский районный суд признал тюменку виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В доме обвиняемой нашли огромное количество марихуаны.
Сюжет
Суд

Подсудимая утверждала, что использовала коноплю для лечения отечности ног, делая отвары своей матери.

При этом в предбаннике были обнаружены другие пакеты с коноплей, а также тарелка с гашишным маслом.

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Суд приговорил женщину к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком — 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал о задержании наркоторговца на тюменской трассе. Мужчина вез запрещенные вещества в Омскую область, где планировал оборудовать тайники.

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