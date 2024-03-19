Тюменку осудили после попыток снять отек ног отваром с коноплей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Подсудимая утверждала, что использовала коноплю для лечения отечности ног, делая отвары своей матери.
При этом в предбаннике были обнаружены другие пакеты с коноплей, а также тарелка с гашишным маслом.
Суд приговорил женщину к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком — 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о задержании наркоторговца на тюменской трассе. Мужчина вез запрещенные вещества в Омскую область, где планировал оборудовать тайники.