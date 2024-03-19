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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Ключевая ставка в марте может вырасти до 16,5-17%

Центробанк может поднять ключевую ставку до 17% из-за роста инфляции

19 марта 2024, 06:32
Фото: 1MI

Ключевая ставка в марте может вырасти до 16,5-17%

Банк России может вновь повысить ключевую ставку на очередном заседании, которое запланировано на 22 марта. По мнению экспертов, понижения ключевой ставки ждать не стоит из-за высокого уровня инфляции — ключевая ставка может быть увеличена до 16,5-17%.

По словам Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, по итогам 2023 года уровень инфляции составил 7,42%, годовой уровень инфляции в феврале и вовсе 7,5%, что существенно превышает целевой показатель в 4%.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, если инфляция будет увеличиваться, то будут имеются все предпосылки для роста ключевой ставки. Заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин отмечает, что в настоящее время поводов для снижения ставки нет — в опубликованном по итогам февральского заседания прогнозе указано, что ключевая ставка в 2024 году ожидается на уровне 13,2-15,5%, что на 1 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре уровень инфляции составил 4,6% и достиг самого низкого показателя в целом по стране. Подешевели непродовольственные товары, в числе которых одежда, обувь, бытовая химия, электроника.

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