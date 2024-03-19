Центробанк может поднять ключевую ставку до 17% из-за роста инфляции

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, если инфляция будет увеличиваться, то будут имеются все предпосылки для роста ключевой ставки. Заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин отмечает, что в настоящее время поводов для снижения ставки нет — в опубликованном по итогам февральского заседания прогнозе указано, что ключевая ставка в 2024 году ожидается на уровне 13,2-15,5%, что на 1 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе, пишет РБК Тюмень.