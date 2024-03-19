«Росводоканал Тюмень» приобрел новое оборудование для отогрева водопроводных труб

Во второй половине зимы в водоканале обычно увеличивается число заявок на отогрев водопроводов. Чаще всего замерзает вода в трубах небольшого диаметра, проложенных на ненормативной глубине, где небольшой водоразбор и на участках, не покрытых снегом.