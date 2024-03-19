«Росводоканал Тюмень» приобрел новое оборудование для отогрева водопроводных труб

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Установка отличается многофункциональностью, относительно небольшими размерами, удобством в работе и транспортировке.
«Для отогрева трубопроводов мы традиционно используем автомобили, оборудованные передвижными паровыми установками. Они не всегда удобны для работы на трубах небольшого диаметра. Изучив рынок и опыт коллег из других водоканалов, приобрели эту мобильную установку. Она способна отогревать трубы паром и горячей водой, а также использоваться для промывки сетей, диаметром от 30 до 200 мм», — рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Универсальная установка работает на бензиновом двигателе, она оборудована паровым котлом и насосным оборудованием. Трубы можно отогревать горячей водой, которая подается в систему под давлением, или паром. Мощности установки достаточно, чтобы отогреть до 80 метров сетей.
Во второй половине зимы в водоканале обычно увеличивается число заявок на отогрев водопроводов. Чаще всего замерзает вода в трубах небольшого диаметра, проложенных на ненормативной глубине, где небольшой водоразбор и на участках, не покрытых снегом.
Несмотря на то, что сейчас в Тюмени обильно тает снег, заявки на отогрев сетей продолжают поступать. Как говорят водопроводчики, весной мерзлота спускается вниз, проверяя на прочность подземные коммуникации.