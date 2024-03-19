Дочка «Мостострой-11» отчиталась о доходах за последний год

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Одновременно с этим чистая прибыль сократилась почти на 2 миллиарда рублей — с 73 миллиардов до 71,3 миллиарда рублей. Расходы возросли на 1,7 миллиарда рублей, указано в финансовой отчетности за 2023 год, пишет РБК Тюмень.
ДСУ «Мостострой-11» является активным участников системы Госзакупок. На счету компании — контракты по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, мостов и тоннелей, работы по обустройству памп-трека в Гилевской роще.
В числе последних объектов — трехуровневая развязка на Мельникайте — Дружбы, а работы по возведению центра креативных индустрий в здании по улице Александра Логунова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году на треть была уменьшена сумма расходов на содержание и строительство дорог. По итогам года она составила 22 миллиарда рублей, тогда как годом ранее 65 миллиардов.