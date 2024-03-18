Расходы на содержание и строительство тюменских дорог урезали в три раза

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
По информации аналитиков, самой крупной закупкой в Тюменской области в 2023 году стал тендер на строительство улицы в планировочном районе «Комаровский». Сумма закупки составила 949 миллионов рублей. Контракт был заключен с Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием.
На втором и третьем месте — аукционы по ремонту дорожного полотна в Тюменском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Аромашевском, Ярковском, Бердюжском районах и Голышмановском городском округе (937 миллионов и 933 миллиона рублей соответственно).
В 2022 году сумма самого дорогостоящего контракта составила 11 миллиардов рублей — строительство и ремонт дороги Р-404 Тюмень — Тобольск—Ханты-Мансийск (заключен с АО Мостострой-11).
На втором месте — контракт на 4,3 миллиарда с АО Мостострой-11 на строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На третьем месте — аукцион по ремонту трассы Р-404 на сумму 2,7 миллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят трассу, которая соединит улицу Монтажников с Червишевским трактом. Дорога пройдет между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна».