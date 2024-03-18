Расходы на содержание и строительство тюменских дорог урезали в три раза

По информации аналитиков, самой крупной закупкой в Тюменской области в 2023 году стал тендер на строительство улицы в планировочном районе «Комаровский». Сумма закупки составила 949 миллионов рублей. Контракт был заключен с Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием.