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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

Тюменские власти на треть сократили траты на строительство и содержание дорог

Расходы на содержание и строительство тюменских дорог урезали в три раза

18 марта 2024, 04:55
Фото: 1MI

Тюменские власти на треть сократили траты на строительство и содержание дорог

Если в 2022 году затраты за эти цели составляли 65 миллиардов рублей, то в 2023 году — 22 миллиарда рублей. Такие данные предоставили эксперты «Контур. Торги».

По информации аналитиков, самой крупной закупкой в Тюменской области в 2023 году стал тендер на строительство улицы в планировочном районе «Комаровский». Сумма закупки составила 949 миллионов рублей. Контракт был заключен с Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием.

На втором и третьем месте — аукционы по ремонту дорожного полотна в Тюменском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Аромашевском, Ярковском, Бердюжском районах и Голышмановском городском округе (937 миллионов и 933 миллиона рублей соответственно).

В 2022 году сумма самого дорогостоящего контракта составила 11 миллиардов рублей — строительство и ремонт дороги Р-404 Тюмень — Тобольск—Ханты-Мансийск (заключен с АО Мостострой-11).

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На втором месте — контракт на 4,3 миллиарда с АО Мостострой-11 на строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На третьем месте — аукцион по ремонту трассы Р-404 на сумму 2,7 миллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят трассу, которая соединит улицу Монтажников с Червишевским трактом. Дорога пройдет между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна».

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