Военный из Тюмени стал героем передачи на ТВ

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Евгений рассказал о том, что пришлось пережить ему и бойцам во время ожесточенны боев с противником. По его словам, участие в СВО он принимал с марта прошлого года. Решил отправиться на Украину, так как «хотел помочь парням».
Служить тюменец пошел в добровольческий отряд специального назначения «Ахмат». В рамках боевого задания вместе со своими сослуживцами был направлен в район Белогоровки для отражения атаки противника. Бой продолжался пять суток — российские солдаты умело использовали боеприпасы, уничтожая врага и оставаясь в выгодном положении, обдумывая каждый выстрел и шаг.
Завладев всей необходимой информацией о численности противника, выявив их позиции и основные доты, откуда велись обстрелы, бойцы вызвали огонь на себя. К счастью, артиллеристы не стали бить по зданию, только по территории вокруг. Бой обошелся без потерь.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб доброволец из Ярковского района Вильян Речапов. Смертельное ранение он получил в январе этого года. Военного наградили посмертно Орденом Мужества.