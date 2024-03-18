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Военный из Тюмени стал героем передачи на ТВ

Военный из Тюмени стал героем передачи на ТВ

18 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI
Ветеран специальной военной операции из Тюменской области Евгений Матросов принял участие в съемках передачи «Ищу своих». В студии телеканала «Звезда» тюменец встретился со своими сослуживцами, которых не видел около года.

Евгений рассказал о том, что пришлось пережить ему и бойцам во время ожесточенны боев с противником. По его словам, участие в СВО он принимал с марта прошлого года. Решил отправиться на Украину, так как «хотел помочь парням».

Служить тюменец пошел в добровольческий отряд специального назначения «Ахмат». В рамках боевого задания вместе со своими сослуживцами был направлен в район Белогоровки для отражения атаки противника. Бой продолжался пять суток — российские солдаты умело использовали боеприпасы, уничтожая врага и оставаясь в выгодном положении, обдумывая каждый выстрел и шаг.

Завладев всей необходимой информацией о численности противника, выявив их позиции и основные доты, откуда велись обстрелы, бойцы вызвали огонь на себя. К счастью, артиллеристы не стали бить по зданию, только по территории вокруг. Бой обошелся без потерь.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб доброволец из Ярковского района Вильян Речапов. Смертельное ранение он получил в январе этого года. Военного наградили посмертно Орденом Мужества.

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