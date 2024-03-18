Реконструкцию дома быта «Сибирь» завершат до конца года

В настоящее время уже подготовлена кровля, наружные сети канализации, выполнена заливка пола на этажах, идут фасадные работы. После реконструкции Si Hall будет представлять из себя мультифункциональный центр. По предварительным данным, на реновацию «Сибири» будет потрачено порядка 200 миллионов рублей. Работы в здании ведет ХК «Дина», выкупившая дома быта в 2021 году.