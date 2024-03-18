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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Тюмени три года идут работы по реконструкции дома быта «Сибирь»

Реконструкцию дома быта «Сибирь» завершат до конца года

18 марта 2024, 07:28
Фото: 2ГИС

В Тюмени три года идут работы по реконструкции дома быта «Сибирь»

В Тюмени продолжаются работы по реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь». По планам, реновация будет завершена до конца этого года.

Изначально открыть Si Hall, такое название будет носить дом быта после реконструкции, планировали раньше 2024 года. Однако из-за проблем с поставкой ремонтных материалов, возникших вследствие введенных в отношении России санкций, сроки ремонта здания были сдвинуты.

В настоящее время уже подготовлена кровля, наружные сети канализации, выполнена заливка пола на этажах, идут фасадные работы. После реконструкции Si Hall будет представлять из себя мультифункциональный центр. По предварительным данным, на реновацию «Сибири» будет потрачено порядка 200 миллионов рублей. Работы в здании ведет ХК «Дина», выкупившая дома быта в 2021 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года планирую провести работы по реставрации памятника архитектуры «Дома Н. Л. Панкратьева». В здании планируют разместить кофейню, винный бар и ресторан.

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