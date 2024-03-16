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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

При пожаре в частном доме в тюменской деревне погиб человек

Один человек погиб при пожаре в тюменской деревне

16 марта 2024, 04:13
Фото: МЧС

При пожаре в частном доме в тюменской деревне погиб человек

Трагедия произошла в субботу, 16 марта, в деревне Боровлянка Голышмановского района. В четвертом часу утра загорелся частный жилой дом.
Фото: МЧС

На место ЧП были направлены шесть человек и единицы техники. На момент прибытия первых пожарных огонь охватил здание по всей площади. Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра. К сожалению, погиб один человек.

Причина возникновения огня устанавливается.

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