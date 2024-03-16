Один человек погиб при пожаре в тюменской деревне

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
На место ЧП были направлены шесть человек и единицы техники. На момент прибытия первых пожарных огонь охватил здание по всей площади. Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра. К сожалению, погиб один человек.
Причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 марта в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района загорелась бытовка на пилораме. Погибли три человека.