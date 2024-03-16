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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:20

Жительница Тюмени выиграла автомобиль викторине

Тюменка выиграла автомобиль в первый день викторины

16 марта 2024, 04:05
Фото: 1MI

Жительница Тюмени выиграла автомобиль викторине

Мастер ногтевого сервиса из Тюмени Гульшат Хайруллина выиграла автомобиль Lada Granta во втором туре викторины «Люби свой край». Конкурс транслировали в прямом эфире на телеканале «Тюменское время».

Тюменка правильно ответила на два вопроса — о Григории Распутине и кедровых орехах. Победительница отметила, что пока еще до конца не верит в то, что выиграла такой приз, но очень рада. Гульшат сообщила, что в их семье уже есть автомобиль, но на нем она ездит только тогда, когда супруг находится на вахте.

«Теперь машину делить не придется», — отметила победительница викторины.

Также накануне среди участников викторины «Люби свой край» были разыграны электросамокат, туристическая путевка в Тобольск, сертификат в аквапарк «ЛетоЛето», холодильник, смартфоны и другая бытовая техника.

Викторина, посвященная истории родного края, проходит в Тюменской области не в первый раз. Ранее, розыгрыш квартир и автомобилей состоялся осенью 2023 года. В этом году для жителей региона подготовлено более 600 тысяч различных призов.

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