Тюменка выиграла автомобиль в первый день викторины

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Тюменка правильно ответила на два вопроса — о Григории Распутине и кедровых орехах. Победительница отметила, что пока еще до конца не верит в то, что выиграла такой приз, но очень рада. Гульшат сообщила, что в их семье уже есть автомобиль, но на нем она ездит только тогда, когда супруг находится на вахте.
«Теперь машину делить не придется», — отметила победительница викторины.
Также накануне среди участников викторины «Люби свой край» были разыграны электросамокат, туристическая путевка в Тобольск, сертификат в аквапарк «ЛетоЛето», холодильник, смартфоны и другая бытовая техника.
Викторина, посвященная истории родного края, проходит в Тюменской области не в первый раз. Ранее, розыгрыш квартир и автомобилей состоялся осенью 2023 года. В этом году для жителей региона подготовлено более 600 тысяч различных призов.