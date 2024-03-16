Тюменка выиграла автомобиль в первый день викторины

Тюменка правильно ответила на два вопроса — о Григории Распутине и кедровых орехах. Победительница отметила, что пока еще до конца не верит в то, что выиграла такой приз, но очень рада. Гульшат сообщила, что в их семье уже есть автомобиль, но на нем она ездит только тогда, когда супруг находится на вахте.