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Династия учителей из поселка Богандинский проголосовала на выборах президента РФ

Династия учителей из поселка Богандинский проголосовала на выборах президента РФ

15 марта 2024, 08:39
Фото: 1MI
Жители Тюменской области ходят на выборы целыми семьями. В поселке Богандинский в пятницу, 15 марта, на избирательный участок, расположенный в школе №2, пришла целая династия учителей — семья Волощенко.
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В их семье начитывается 12 педагогов — они преподают в школах поселка Богандинский русский язык, математику, физкультуру и другие предметы. Общий педагогический стаж семьи 112 лет, а свое начало династия берет в 1963 году.

По словам семьи Волощенко, участие в выборах является для них традицией.

«Сегодня главное политическое событие — выборы президента России. 2024 год объявлен годом Семьи. Мы, конечно, решили прийти проголосовать всей семьей, потому что выбираем будущее для нас, наших родителей и детей. Ведь оно зависит от каждого голоса. Это проявление патриотизма», — отметили члены большой семьи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу в 8:00 утра открылись 1070 избирательных участков. Проголосовать сегодня можно будет до 20:00. Также избирательные участки будут работать 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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