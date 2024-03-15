Династия учителей из поселка Богандинский проголосовала на выборах президента РФ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу в 8:00 утра открылись 1070 избирательных участков. Проголосовать сегодня можно будет до 20:00. Также избирательные участки будут работать 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.