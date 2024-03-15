Династия учителей из поселка Богандинский проголосовала на выборах президента РФ

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В их семье начитывается 12 педагогов — они преподают в школах поселка Богандинский русский язык, математику, физкультуру и другие предметы. Общий педагогический стаж семьи 112 лет, а свое начало династия берет в 1963 году.
По словам семьи Волощенко, участие в выборах является для них традицией.
«Сегодня главное политическое событие — выборы президента России. 2024 год объявлен годом Семьи. Мы, конечно, решили прийти проголосовать всей семьей, потому что выбираем будущее для нас, наших родителей и детей. Ведь оно зависит от каждого голоса. Это проявление патриотизма», — отметили члены большой семьи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу в 8:00 утра открылись 1070 избирательных участков. Проголосовать сегодня можно будет до 20:00. Также избирательные участки будут работать 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.