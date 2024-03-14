За счет туристов вырос оборот тюменских ресторанов

По данным «Контур. Маркета», в первой половине 2023 года средний чек в ресторанах вырос до 536 рублей. В то же время аналитики FinExpertiza отметили, что в начале 2023 года семьи тратили на рестораны в среднем 604 рубля в месяц, а в конце года — 2769 рублей.