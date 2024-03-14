За счет туристов вырос оборот тюменских ресторанов

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По данным «Контур. Маркета», в первой половине 2023 года средний чек в ресторанах вырос до 536 рублей. В то же время аналитики FinExpertiza отметили, что в начале 2023 года семьи тратили на рестораны в среднем 604 рубля в месяц, а в конце года — 2769 рублей.
«В регионах „тюменской матрешки“ во второй половине января — феврале 2024 потребительская активность по-прежнему находилась на среднем уровне. Высокие ставки по банковским вкладам стимулировали жителей региона больше откладывать деньги, чем тратить их. Некоторые товары и услуги стали менее доступны, поэтому тюменцы меняют потребительские предпочтения. Увеличились расходы на поездки внутри страны, посещение спортивных и культурных мероприятий, а также питание вне дома», — рассказали в региональном отделении Банка России РБК Тюмень.
В ведомстве добавили, что число отдыхающих в санаториях Тюменской области также выросло на 22%. Закономерно выросли и доходы здравниц — на 38%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выросли цены на отдых в отелях. Стоимость проживания увеличилась из-за роста турпотока и спроса.