nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Оборот ресторанов и гостиниц Тюменской области вырос на 22%

За счет туристов вырос оборот тюменских ресторанов

14 марта 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

Оборот ресторанов и гостиниц Тюменской области вырос на 22%

За 2023 год Тюменскую область посетили 3.4 миллиона человек, что на 10% больше, по сравнению с 2022 годом. Благодаря туристам денежный оборот гостиниц и ресторанов вырос на 22%.
Сюжет
Отдых

По данным «Контур. Маркета», в первой половине 2023 года средний чек в ресторанах вырос до 536 рублей. В то же время аналитики FinExpertiza отметили, что в начале 2023 года семьи тратили на рестораны в среднем 604 рубля в месяц, а в конце года — 2769 рублей.

«В регионах „тюменской матрешки“ во второй половине января — феврале 2024 потребительская активность по-прежнему находилась на среднем уровне. Высокие ставки по банковским вкладам стимулировали жителей региона больше откладывать деньги, чем тратить их. Некоторые товары и услуги стали менее доступны, поэтому тюменцы меняют потребительские предпочтения. Увеличились расходы на поездки внутри страны, посещение спортивных и культурных мероприятий, а также питание вне дома», — рассказали в региональном отделении Банка России РБК Тюмень.
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Узнать подробнее

В ведомстве добавили, что число отдыхающих в санаториях Тюменской области также выросло на 22%. Закономерно выросли и доходы здравниц — на 38%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выросли цены на отдых в отелях. Стоимость проживания увеличилась из-за роста турпотока и спроса.

Читайте также:
Овощевод упал с трехметровой высоты на тюменском производствеВ сервисе аренды рассказали, когда стартует сезон самокатов в ТюмениВелосипедистка попала под колеса автомобиля в Тюмени
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Ресторан#Туристы#Доходы#Санатории#Любовь Селезнева
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Сегодня, 06:51
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
Сегодня, 06:54
Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
Сегодня, 08:47
Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени
Сегодня, 09:21
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25