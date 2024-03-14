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В Тюменской области на агрофирме произошел несчастный случай

Овощевод упал с трехметровой высоты на тюменском производстве

14 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Тюменской области на агрофирме произошел несчастный случай

Несчастный случай произошел утром 24 февраля. Мужчине и его напарнику поручили отсортировать и погрузить картофель.

Чтобы выполнить поручение, рабочие прибыли в хранилище в селе Упорово. Один из них начал открывать ворота, завешанные пологом. Для этого он прислонил к ним лестницу, чтобы свернуть полог и поднялся на высоту трех метров.

Овощевод потянулся к пологу рукой, но потерял равновесие и упал на бетонный пол. Мужчина получил закрытый перелом грудной клетки, черепно-мозговую травму и травматический шок.

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Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ — отсутствие контроля за рабочими и конструктивные недостатки оборудования. Государственная инспекция труда Тюменской области решает вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени рабочего насмерть придавило листами МДФ. Мужчина помогал разгружать машину с панелями.

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