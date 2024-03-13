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Published Сегодня, 03:41

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Updated Сегодня, 03:43

Обвиненный в педофилии мужчина натравил опеку на семью жертвы в Тюмени

Обвиняемый в изнасиловании падчерицы тюменец натравил опеку на ее мать

13 марта 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney

Обвиненный в педофилии мужчина натравил опеку на семью жертвы в Тюмени

Мужчину признали виновным в педофилии, однако вынесенный приговор он оспаривает. Мать жертвы боится, что наказания он может избежать.

Мужчина написал заявление на свою бывшую жену, после чего ее навестили органы опеки. Об этом тюменка рассказала Ura.ru.

«Он был осужден за изнасилование моей дочери на 15 лет лишения свободы. Однако позднее приговор отменили из-за нарушения уголовно-процессуального закона в ходе рассмотрения дела. Сейчас проходит пересмотр. А недавно ко мне пришли органы опеки с проверкой. Как оказалось — по заявлению ранее осужденного, который сейчас в СИЗО», — поделилась женщина.
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О том, что заявление написано ее бывшим мужем, тюменке рассказал специалист из органов опеки. В заявлении мужчина указал, что его судят по сфабрикованному делу, а также он переживает за общих с бывшей женой детей.

В ходе визита опека не нашла каких-либо нарушений. Тюменке даже порекомендовали лишить родительских прав своего бывшего мужа, заявление она уже составила. Женщина считает, что адвокат специально тянет время пребывания обвиняемого в СИЗО, так как один день в нем считается за полтора, а это учтется при вынесении приговора.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 20-летняя девушка заявила об изнасиловании двумя мужчинами. В ходе расследования выяснилось, что обвинения были ложными.

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