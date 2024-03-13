Обвиняемый в изнасиловании падчерицы тюменец натравил опеку на ее мать

В ходе визита опека не нашла каких-либо нарушений. Тюменке даже порекомендовали лишить родительских прав своего бывшего мужа, заявление она уже составила. Женщина считает, что адвокат специально тянет время пребывания обвиняемого в СИЗО, так как один день в нем считается за полтора, а это учтется при вынесении приговора.