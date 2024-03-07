20-летняя тюменка заявила об изнасиловании двумя мужчинами

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В ходе проверки выяснилось, что показания были ложными, а обвиненные мужчины не совершали указанного преступления. Суд признал девушку виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу
Ранее в Тюменской области 63-летнему мужчине предъявили обвинение в педофилии. Сообщается, что обвиняемый домогался до 14-летней девочки-подростка. Тюменца заключили под стражу.