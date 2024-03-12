Тюменские работодатели стали чаще трудоустраивать людей в возрасте

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Тюменские компании стали чаще принимать на работу возрастных людей. Количество приглашений специалистов старше 60 лет в 2023 году выросло в два раза, сообщили специалисты hh.ru.
В то же время вырос спрос и на специалистов в возрасте от 51 до 60 лет — на 60%. В основном, они востребованы в сферах продаж, обслуживания клиентов и на рабочих специальностях.
Также на 48% вырос спрос на работников в возрасте от 41 до 50 лет. Им предлагают трудиться в сферах продаж, рабочего персонала и транспорта. Растет спрос и на молодых специалистов в возрасте от 14 до 18 лет — на 46% и от 31 до 40 лет — на 33%.
«В нынешней непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают, чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25–34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1,2 года, соискатели 45–54 лет — 2,3 года. Конечно, с молодежью нужно продолжать работать. Однако стоит расширять источники подбора. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская УФСИН ищет надзирателей в социальных сетях. Им предлагают возможность выйти на пенсию пораньше и зарабатывать от 40 тысяч рублей.