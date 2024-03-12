nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Спрос на работников старше 60 лет вырос в Тюмени

Тюменские работодатели стали чаще трудоустраивать людей в возрасте

12 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

Спрос на работников старше 60 лет вырос в Тюмени

Спрос на работников старше 60 лет в Тюмени вырос в два раза. Чаще всего их ищут в сферах транспорта и рабочего персонала.

Тюменские компании стали чаще принимать на работу возрастных людей. Количество приглашений специалистов старше 60 лет в 2023 году выросло в два раза, сообщили специалисты hh.ru.

В то же время вырос спрос и на специалистов в возрасте от 51 до 60 лет — на 60%. В основном, они востребованы в сферах продаж, обслуживания клиентов и на рабочих специальностях.

Также на 48% вырос спрос на работников в возрасте от 41 до 50 лет. Им предлагают трудиться в сферах продаж, рабочего персонала и транспорта. Растет спрос и на молодых специалистов в возрасте от 14 до 18 лет — на 46% и от 31 до 40 лет — на 33%.

«Пришлось прыгать из окна»: мужчина, спасся при страшном пожаре в Тобольске. Видео
Узнать подробнее
«В нынешней непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают, чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25–34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1,2 года, соискатели 45–54 лет — 2,3 года. Конечно, с молодежью нужно продолжать работать. Однако стоит расширять источники подбора. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская УФСИН ищет надзирателей в социальных сетях. Им предлагают возможность выйти на пенсию пораньше и зарабатывать от 40 тысяч рублей.

Читайте также:
В центре Тюмени из-за праздника перекроют дорогуВ Тюмени переделают схему движения нового автобусного маршрутаВ Тюмени молодого парня задержали за дискредитацию армии РФ
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Трудоустройство#Любовь Селезнева
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Сегодня, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Сегодня, 07:15
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
Вчера, 08:25
Строить будет некому? На тюменских стройках может возникнуть дефицит кадров
Сегодня, 04:52
Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов
Вчера, 09:48