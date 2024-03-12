Тюменские работодатели стали чаще трудоустраивать людей в возрасте

Также на 48% вырос спрос на работников в возрасте от 41 до 50 лет. Им предлагают трудиться в сферах продаж, рабочего персонала и транспорта. Растет спрос и на молодых специалистов в возрасте от 14 до 18 лет — на 46% и от 31 до 40 лет — на 33%.