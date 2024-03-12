Известная рэперша из Тобольска Инстасамка сообщила, что готовится сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — заявила рэп-исполнительница.
Отметим, что певица окончила девять классов. Известной она стала благодаря активной деятельности в социальных сетях, где начала делиться фотографиями, модными образами и путешествиями. Инстасамка также участвует в различных проектах в индустрии моды и развлечений, и пользуется популярностью среди своей аудитории.