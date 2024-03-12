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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Известная рэперша из Тобольска Инстасамка сообщила, что готовится сдавать ЕГЭ

Известная рэперша из Тобольска Инстасамка сообщила, что готовится сдавать ЕГЭ

12 марта 2024, 09:43
Фото: телеграм канал Инстасамки
Уроженка Тобольска, известная певица Instasamka (Дарья Зотеева) готовится сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. О своём решении девушка сообщила в соцсетях.
«Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — заявила рэп-исполнительница.
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Отметим, что певица окончила девять классов. Известной она стала благодаря активной деятельности в социальных сетях, где начала делиться фотографиями, модными образами и путешествиями. Инстасамка также участвует в различных проектах в индустрии моды и развлечений, и пользуется популярностью среди своей аудитории.

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