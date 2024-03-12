Известная рэперша из Тобольска Инстасамка сообщила, что готовится сдавать ЕГЭ

Отметим, что певица окончила девять классов. Известной она стала благодаря активной деятельности в социальных сетях, где начала делиться фотографиями, модными образами и путешествиями. Инстасамка также участвует в различных проектах в индустрии моды и развлечений, и пользуется популярностью среди своей аудитории.