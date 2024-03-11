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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

«Пошел по стопам отца»: в Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

11 марта 2024, 12:28
Фото: 1MI

В Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

В Тюмени сегодня, 11 марта в Тюмени состоялось прощание с бойцом Российской армии и казахским батыром Муратом Муратовым. Мужчина героически пал в зоне спецоперации.

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев заявил, что молодой человек отправился в зону боевых действий добровольно, вслед за отцом.

Мурат получил Звание старшего лейтенанта внутренней службы во время учебы в Пермском институте ФСИН России.

«Пошел по стопам отца, выбрав службу в уголовно-исполнительной системе», — акцентировал Есенгалий Ибраев.
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Мурата знали не только как профессионального военного, но и организатора акций по сохранению исторической памяти.

Смерть солдата случилась в январе 2024 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Отец добровольца прошел реабилитацию после ранения в Авдеевке. Он намерен снова вернуться в строй к своим боевым товарищам.

Ранее «Наш город» писал о смерти в зоне СВО Александра Пусева. Мужчина считал своим священным долгом служить Родине.

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