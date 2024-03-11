«Пошел по стопам отца»: в Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев заявил, что молодой человек отправился в зону боевых действий добровольно, вслед за отцом.
Мурат получил Звание старшего лейтенанта внутренней службы во время учебы в Пермском институте ФСИН России.
«Пошел по стопам отца, выбрав службу в уголовно-исполнительной системе», — акцентировал Есенгалий Ибраев.
Мурата знали не только как профессионального военного, но и организатора акций по сохранению исторической памяти.
Смерть солдата случилась в январе 2024 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области.
Отец добровольца прошел реабилитацию после ранения в Авдеевке. Он намерен снова вернуться в строй к своим боевым товарищам.
Ранее «Наш город» писал о смерти в зоне СВО Александра Пусева. Мужчина считал своим священным долгом служить Родине.