«Пошел по стопам отца»: в Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

В Тюмени простились с казахским батыром, погибшим на СВО

В Тюмени сегодня, 11 марта в Тюмени состоялось прощание с бойцом Российской армии и казахским батыром Муратом Муратовым. Мужчина героически пал в зоне спецоперации.