Двух тюменцев наградили за спасение погибавших в зоне СВО

Сообщается, что один из санитаров медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также осуществил спасательную операцию четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля.