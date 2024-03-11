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Двух тюменцев наградили за спасение погибавших в зоне СВО

Двух тюменцев наградили за спасение погибавших в зоне СВО

11 марта 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне СВО. Об этом передает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сообщается, что один из санитаров медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также осуществил спасательную операцию четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени простились с казахским батыром Муратом Муратовым. Мужчина погиб на СВО. Известно, что в зону боевых действий он отправился вслед за отцом. Отец молодого человека получил ранение в Авдеевке. После реабилитации он планирует вернуться к боевым товарищам и продолжить службу.

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