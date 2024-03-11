Двух тюменцев наградили за спасение погибавших в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Сообщается, что один из санитаров медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля. Санитарный инструктор медпункта из Тюмени также осуществил спасательную операцию четырех военнослужащих, одного из них он вынес с минного поля.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени простились с казахским батыром Муратом Муратовым. Мужчина погиб на СВО. Известно, что в зону боевых действий он отправился вслед за отцом. Отец молодого человека получил ранение в Авдеевке. После реабилитации он планирует вернуться к боевым товарищам и продолжить службу.