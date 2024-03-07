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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Глава города отметил труд сотрудников «Росводоканал Тюмень»

Глава города отметил труд сотрудников «Росводоканал Тюмень»

7 марта 2024, 06:43
Фото: Росводоканал Тюмень
В администрации города состоялась встреча с руководителями и сотрудниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний.

В преддверие профессионального праздника глава города подвел итоги работы по обеспечению комфортной городской среды.

«Строятся новые и модернизируются существующие сети коммунальной инфраструктуры, что позволило за последние 10 лет вдвое сократить аварийность и количество потерь. Вместе мы вносим вклад в обеспечение комфортной жизни горожан. И здесь администрация работает вместе с бизнесом. Одним из ярких примеров социально-направленной позиции нашего бизнеса является сотрудничество с тюменским водоканалом, который в Восточном округе благоустроит пешеходный бульвар в честь 160-летия тюменского водопровода», — почеркнул глава города Руслан Кухарук.
Фото: Росводоканал Тюмень

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила эффективность концессионных соглашений, реализуемых тюменским водоканалом.

«Город наш разрастается и развивается, больше становится у вас хлопот и забот. Вы делаете свою работу добросовестно. Очень важно, что количество инцидентов становится меньше и это главный результат вашей работы. Если случается форс-мажорная ситуация, то вы всегда приходите гражданам на помощь», — подчеркнула Светлана Иванова.

Сотрудникам, отличившимся в 2023 году вручены почетные награды. Благодарностью администрации города отмечены слесарь аварийно-восстановительных работ Цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Дружинин, мастер Цеха по эксплуатации водопроводных сетей «Росводоканал Тюмень» Петр Клименко и слесарь-ремонтник участка комплексно-предупредительного ремонта «Александр Княжев.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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