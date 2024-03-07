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Updated Сегодня, 06:04

У тюменского экс-начальника отдела Ростехнадзора изъяли недвижимость и деньги

У тюменского экс-начальника отдела Ростехнадзора изъяли недвижимость и деньги

7 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI
Земельный участок и расположенный на нем дом общей стоимостью 9,7 миллиона рублей изъяли у бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Причина — неподтвержденная законность их приобретения.

Кроме того, в пользу государства направлено более 5 миллионов рублей неподтвержденных доходов служащего.

Сотрудниками прокуратуры установлено, что в 2022 году госслужащий приобрел земельный участок и дом на неподтвержденные доходы. В целях уклонения от исполнения антикоррупционной обязанности по предоставлению сведений о расходах, объекты недвижимости и расчетный счет он оформил на своего родственника — тестя.

Прокурор Тюменской области обратился в суд с иском об обращении земельного участка, жилого дома и денежных средств в размере 5,3 миллиона рублей в доход Российской Федерации. Суд требования прокурора удовлетворил.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уволили бывших госслужащих за нарушение закона о противодействии коррупции. При устройстве на новую работу они не сообщили, что ранее трудились на госслужбе.

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