У тюменского экс-начальника отдела Ростехнадзора изъяли недвижимость и деньги

Сотрудниками прокуратуры установлено, что в 2022 году госслужащий приобрел земельный участок и дом на неподтвержденные доходы. В целях уклонения от исполнения антикоррупционной обязанности по предоставлению сведений о расходах, объекты недвижимости и расчетный счет он оформил на своего родственника — тестя.