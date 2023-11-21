Коррупция или просчет: в Тюмени уволили двоих госслужащих за нарушение закона

Экс-госслужащих в Тюмени уволили за нарушение закона о противодействии коррупции

Экс-госслужащих в Тюмени уволили за нарушение закона о противодействии коррупции. При устройстве на новую работу они не сообщили, где именно трудились раньше. Хотя по законодательству обязаны были это сделать. Поэтому лишились и этих должностей.

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