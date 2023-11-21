Коррупция или просчет: в Тюмени уволили двоих госслужащих за нарушение закона

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Новое руководство, согласно закону, должно знать, что предыдущая работа их сотрудников была связана с госслужбой. Это правило действует на протяжении двух лет после увольнения, в том числе, и с муниципальной службы.
«Тюменской транспортной прокуратурой в „Областной больнице №19“ и „Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ“ выявлены нарушения при трудоустройстве работников, которые ранее занимали должности госслужбы. При заключении трудового договора работники не сообщили сведения о том, что они занимали должности государственной или муниципальной службы, за что были уволены», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.