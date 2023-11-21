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Updated Сегодня, 19:46

Экс-госслужащих в Тюмени уволили за нарушение закона о противодействии коррупции

Коррупция или просчет: в Тюмени уволили двоих госслужащих за нарушение закона

21 ноября 2023, 19:44
Фото: 1MI

Экс-госслужащих в Тюмени уволили за нарушение закона о противодействии коррупции

Экс-госслужащих в Тюмени уволили за нарушение закона о противодействии коррупции. При устройстве на новую работу они не сообщили, где именно трудились раньше. Хотя по законодательству обязаны были это сделать. Поэтому лишились и этих должностей.
Сюжет
Закон

Новое руководство, согласно закону, должно знать, что предыдущая работа их сотрудников была связана с госслужбой. Это правило действует на протяжении двух лет после увольнения, в том числе, и с муниципальной службы.

«Тюменской транспортной прокуратурой в „Областной больнице №19“ и „Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ“ выявлены нарушения при трудоустройстве работников, которые ранее занимали должности госслужбы. При заключении трудового договора работники не сообщили сведения о том, что они занимали должности государственной или муниципальной службы, за что были уволены», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
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#Происшествия#Коррупция#Закон#Муниципальная служба#Госслужащие#Увольнение#Инна Доровская
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