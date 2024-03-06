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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Тюмени построят термальный комплекс с банями и бассейном

В Тюмени появится термальный комплекс с хаммамом и уличным бассейном

6 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Тюмени построят термальный комплекс с банями и бассейном

В Тюмени в этом году стартуют работы по возведению СПА-комплекса на улице Народной, в районе ТЦ «Лента». Реализацией проекта, на который уже получено разрешение, займется инвестор — ООО «Аврора».

Общая площадь земельного участка, на котором расположится банный комплекс с банями бассейнами составит 1,1 гектара. Площадь строительства порядка 8 тысяч квадратных метров.

«Комплекс будет включать в себя банный блок с парными, хаммамом, купелью и несколько бассейнов, включая уличный — с подогревом воды, а также зоны отдыха с шезлонгами и кафе. Сейчас идет разработка проектной документации, работы по строительству планируем начать в июне», — рассказал директор компании Анис Алнадави РБК Тюмень.

И добавил, что сумма инвестиций в проект составляет не менее 150 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти отложили работы по реконструкции ДК «Строитель». В бюджете на 2024 год денежных средств на проведение ремонта здания разрушающего ДК не предусмотрено.

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