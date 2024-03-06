В Тюмени появится термальный комплекс с хаммамом и уличным бассейном

В Тюмени построят термальный комплекс с банями и бассейном

В Тюмени в этом году стартуют работы по возведению СПА-комплекса на улице Народной, в районе ТЦ «Лента». Реализацией проекта, на который уже получено разрешение, займется инвестор — ООО «Аврора».