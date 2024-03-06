В Тюмени появится термальный комплекс с хаммамом и уличным бассейном

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Общая площадь земельного участка, на котором расположится банный комплекс с банями бассейнами составит 1,1 гектара. Площадь строительства порядка 8 тысяч квадратных метров.
«Комплекс будет включать в себя банный блок с парными, хаммамом, купелью и несколько бассейнов, включая уличный — с подогревом воды, а также зоны отдыха с шезлонгами и кафе. Сейчас идет разработка проектной документации, работы по строительству планируем начать в июне», — рассказал директор компании Анис Алнадави РБК Тюмень.
И добавил, что сумма инвестиций в проект составляет не менее 150 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти отложили работы по реконструкции ДК «Строитель». В бюджете на 2024 год денежных средств на проведение ремонта здания разрушающего ДК не предусмотрено.