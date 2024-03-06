В Тюменской области инвалид похитили 600 тысяч рублей выплат за протезы

Ранее «Наш Город» писал, что 41-летнего тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление представителя органа высшей государственной власти Российской Федерации. Видеоролик с соответствующим содержанием он опубликовал в феврале этого года на своей странице в социальной сети.