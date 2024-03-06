В Тюменской области инвалид похитили 600 тысяч рублей выплат за протезы

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
45-летний селянин из Средних Тарманов разработал преступную схему, благодаря которой получал возмещение за якобы приобретенные технические средства реабилитации (протезы предплечья). В реализации махинации ему помогал знакомый инвалид первой группы.
Последний предоставлял фиктивные документы о покупке протезов в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области. На их основании ему выплачивалось возмещение. Таким образом, он получил более 600 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» направлено в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что 41-летнего тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление представителя органа высшей государственной власти Российской Федерации. Видеоролик с соответствующим содержанием он опубликовал в феврале этого года на своей странице в социальной сети.