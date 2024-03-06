nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Тюменской области инвалид похитили выплаты за несуществующие протезы

В Тюменской области инвалид похитили 600 тысяч рублей выплат за протезы

6 марта 2024, 08:02
Фото: 1MI

В Тюменской области инвалид похитили выплаты за несуществующие протезы

Жителя Тюменской области будут судить за мошенничество. Мужчина незаконно получил социальные выплаты на сумму 600 тысяч рублей.
Сюжет
Суд

45-летний селянин из Средних Тарманов разработал преступную схему, благодаря которой получал возмещение за якобы приобретенные технические средства реабилитации (протезы предплечья). В реализации махинации ему помогал знакомый инвалид первой группы.

Последний предоставлял фиктивные документы о покупке протезов в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области. На их основании ему выплачивалось возмещение. Таким образом, он получил более 600 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» направлено в суд.

Ранее «Наш Город» писал, что 41-летнего тюменца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление представителя органа высшей государственной власти Российской Федерации. Видеоролик с соответствующим содержанием он опубликовал в феврале этого года на своей странице в социальной сети.

Читайте также:
Замминистра науки и высшего образования России оценил тюменский кампусВ тюменских школах отменят уроки из-за выборов президента РФ«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Мошенничество
«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?
Сегодня, 07:05
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
Вчера, 06:57
«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
Вчера, 04:12
Грозит экологическая катастрофа: в Тобол может попасть трупный яд
Сегодня, 06:26
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Вчера, 06:27
На СВО погиб заключенный из Тюмени. Семья искала его более полугода
Сегодня, 06:46