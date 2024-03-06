«Росводоканал Тюмень»: подать заявку на подключение к централизованному водоснабжению

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Достаточно зайти в советующий раздел на сайте предприятия, заполнить форму заявления и приложить копии документов.
После того, как заявление будет обработано, определена точка подключения и рассчитана стоимость платы за нагрузку на сети заявитель получит смс-уведомление от абонента vodokanal72.
«Мы стремимся упростить взаимодействие абонентов с водоканалом. Чтобы людям не нужно было отпрашиваться с работы и тратить время на ожидание внедряем новые электронные сервисы. Федеральный закон „Об электронной подписи“ уравнял документы, подписанные простой электронной подписью и собственноручно. Получив СМС от абонента vodokanal72 со ссылкой на договор и индивидуальным кодом, заявитель может онлайн подписать договор, внести плату за подключение и сохранить договор себе на электронную почту», — пояснила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Оплату можно произвести по QR-коду на счете, на сайте тюменского водоканала или в банке по реквизитам, указанным в договоре. После оплаты договора заявитель приступает к строительству сетей к своему дому.
Подписание договоров посредством СМС не первый электронный сервис компании. Электронный помощник Роберта Робертовна по телефону, на сайте и в сети телеграмм примет показания счетчиков, заявку на поверку и опломбировку приборов учета, даст информацию о задолженности сроках следующей поверки, а также предоставит другую информацию о работе предприятия. IT-специалисты компании помогают роботу обучаться и быть более полезной абонентам предприятия.