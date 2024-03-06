«Росводоканал Тюмень»: подать заявку на подключение к централизованному водоснабжению

Подписание договоров посредством СМС не первый электронный сервис компании. Электронный помощник Роберта Робертовна по телефону, на сайте и в сети телеграмм примет показания счетчиков, заявку на поверку и опломбировку приборов учета, даст информацию о задолженности сроках следующей поверки, а также предоставит другую информацию о работе предприятия. IT-специалисты компании помогают роботу обучаться и быть более полезной абонентам предприятия.