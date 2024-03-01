Трудовые династии Водоканала: семья Зинченко 214 лет очищает воду

Семейная пара Зинченко вырастила четверых детей, трое из которых свою трудовую биографию связали с водоканалом. Близнецы Татьяна Анатольевна (Будылдина) и Наталья Анатольевна (Кряжева) пошли по стопам матери. Начали свою трудовую деятельность на Головном водозаборе операторами фильтров, набрались опыта и уже много лет работают начальниками смены на Метелевском водозаборе.