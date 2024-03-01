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Трудовые династии Водоканала: семья Зинченко 214 лет очищает воду

Трудовые династии Водоканала: семья Зинченко 214 лет очищает воду

1 марта 2024, 07:25
Фото: Росводоканал Тюмень
Династии в любом деле вызывают уважение. Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и высокая ответственность — именно эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии, отрасли.

Галина Викторовна Зинченко — основатель водоканальской династии, общий трудовой стаж которой 214 лет. В 1967 году она начала работать на Головном водозаборе лаборантом химического анализа воды. С 1990 года занимала должность старшего технолога и всегда замещала начальника сооружений.

Фото: Росводоканал Тюмень

В 1991 году на Метелевский водозабор пришел муж Галины Викторовны — Анатолий Иванович Зинченко, где до пенсии проработал оператором котельной.

Фото: Росводоканал Тюмень

Семейная пара Зинченко вырастила четверых детей, трое из которых свою трудовую биографию связали с водоканалом. Близнецы Татьяна Анатольевна (Будылдина) и Наталья Анатольевна (Кряжева) пошли по стопам матери. Начали свою трудовую деятельность на Головном водозаборе операторами фильтров, набрались опыта и уже много лет работают начальниками смены на Метелевском водозаборе.

Фото: Росводоканал Тюмень

Их брат — Константин Анатольевич, 30 лет трудится на Метелевском водозаборе: сначала электромонтером, а сейчас руководит электро-тепловым хозяйством.

Фото: Росводоканал Тюмень

Более 30 лет трудилась на водоканале сестра Галины Викторовны Зинченко — Любовь Викторовна Никифорова. Бессменно работала оператором на фильтрах. Ее муж, Александр Викторович Никифоров, до сих трудится слесарем-сантехником участка комплексного планового предупредительного ремонта «Росводоканал Тюмень». Его стаж на предприятии — 31 год.

С 2021 года в «Росводоканал Тюмень» трудится представитель третьего поколения династии — внук Зинченко, сын Натальи Кряжевой — Александр. Он работает слесарем-ремонтником участка по подъёму и очистке воды на Метелевском водозаборе.

Не отпускает водоканал и Метелевский водозабор эту замечательную семью. Тура — река капризная. Неустанно ставит новые задачи перед специалистами водоподготовки. Зинченко не провести даже этой «хитрой» реке.

Трудовой стаж трех поколений — 214 лет

  • Зинченко Галина Викторовна 1967-2008 (41 год)
  • Зинченко Анатолий Иванович 1991-2008 (17 лет)
  • Зинченко Константин Анатольевич 1994-по наст. время (30 лет)
  • Зинченко (Будылдина) Татьяна Анатольевна с 1993 по наст. время (31 год)
  • Зинченко (Кряжева) Наталья Анатольевна с 1993 по наст. время (31 год)
  • Никифорова Любовь Викторовна 1989 — 2019 (30лет)
  • Никифоров Александр Иванович с 1993 по наст. время (31 год)
  • Кряжев Александр Олегович с 03.2021 по наст. время (3 года)
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