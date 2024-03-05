Тюменца оштрафовали за оскорбительное отношение к власти

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Видеозапись, выражающую «унизительное и оскорбительное отношение», он опубликовал 16 февраля этого года на своей странице в социальной сети. Заводоуковский районный суд привлек мужчина к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».
В судебном заседании тюменец вину в совершении административного правонарушения признал. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признал признание вины.
Ранее «Наш Город» писал, что силовики объявили в федеральный розыск уроженца Тобольска, экс-футболиста, блогера Евгения Савина. В сентябре Савина проверяли из-за дискредитирующей информации о российской армии.