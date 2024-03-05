Тюменца оштрафовали за оскорбительное отношение к власти

Видеозапись, выражающую «унизительное и оскорбительное отношение», он опубликовал 16 февраля этого года на своей странице в социальной сети. Заводоуковский районный суд привлек мужчина к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».