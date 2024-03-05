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Тюменца оштрафовали за оскорбление представителя власти в соцсетях

Тюменца оштрафовали за оскорбительное отношение к власти

5 марта 2024, 07:13
Фото: 1MI

Тюменца оштрафовали за оскорбление представителя власти в соцсетях

41 летнего жителя Тюменской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление представителя органа высшей государственной власти Российской Федерации.
Сюжет
Суд

Видеозапись, выражающую «унизительное и оскорбительное отношение», он опубликовал 16 февраля этого года на своей странице в социальной сети. Заводоуковский районный суд привлек мужчина к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

В судебном заседании тюменец вину в совершении административного правонарушения признал. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признал признание вины.

Ранее «Наш Город» писал, что силовики объявили в федеральный розыск уроженца Тобольска, экс-футболиста, блогера Евгения Савина. В сентябре Савина проверяли из-за дискредитирующей информации о российской армии.

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