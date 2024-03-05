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«Росводоканал Тюмень» завершает реконструкцию станции водоподготовки в селе Упорово

«Росводоканал Тюмень» завершает реконструкцию станции водоподготовки в селе Упорово

5 марта 2024, 06:14
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В результате реконструкции, которую ведет «Росводоканал Тюмень» по федеральному проекту «Чистая вода», производительность сооружений в селе Упорово будет увеличена вдвое до 1200 кубических метров в сутки.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Работы начались в апреле 2023 года. За 10 месяцев построен резервуар чистой воды, объемом 400 кубических метров, новое здание водоподготовки и повысительная насосная станция. Реконструированы водозаборные скважины, установлены высокопроизводительные скважинные насосы. Проложены коммуникации, протяженностью более 31,5 км.

«Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Сейчас завершаем установку оборудования, а в марте планируем приступить к пуско-наладочным работам», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Проектом предусмотрены современные и хорошо зарекомендовавшие себя технологии водоочистки. Для удаления железа и марганца, в избытке присутствующих в подземных водах Тюменского региона, применяется технология аэрации — окисление металлов производится с помощью кислорода. Для удаления загрязнений применяется сорбент. Эта загрузка хорошо зарекомендовала себя на локальных станциях водоочистки.

Ввод станции водоподготовки поможет решить многолетнюю проблему дефицита воды в селе.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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