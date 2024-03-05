Тюменский пивзавод начнет выпускать газировку

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В настоящее время информации о том, какую газировку будут выпускать в Ишиме нет. Представители пивоваренной компании отмечают, что, возможно, в производстве появятся безалкогольные напитки на основе пива, будет возобновлена работа по выпуску бутилированной воды, пишет РБК Тюмень.
Заметим, что о строительстве цеха по производству газводы в Ишимской пивоваренной компании сообщали еще в конце лета 2022 года. Учредитель предприятия Сергей Попылькин отмечал, что открытие цеха и запуск производства состоится в мае 2023 года.
Тогда же сообщалось, что площадь нового цеха составил 720 квадратных метров, общая территория производства увеличится на 50%, в ассортимент выпускаемых напитков — в два раза. На строительство нового цеха было выделено 70 миллионов рублей инвестиций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют запустить производство новых видов мороженого — ванильного пломбира в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадного и ванильно-клубничного пломбира. Лакомство будет выпускать компания «Ландис».