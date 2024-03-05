Тюменский пивзавод начнет выпускать газировку

В настоящее время информации о том, какую газировку будут выпускать в Ишиме нет. Представители пивоваренной компании отмечают, что, возможно, в производстве появятся безалкогольные напитки на основе пива, будет возобновлена работа по выпуску бутилированной воды, пишет РБК Тюмень.