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Тюменский пивоваренный завод приступил к строительству цеха газировок

Тюменский пивзавод начнет выпускать газировку

5 марта 2024, 05:11
Фото: 1MI

Тюменский пивоваренный завод приступил к строительству цеха газировок

В Ишиме началось строительство цеха по производству безалкогольных газированных напитков. Первую партию напитков планируют выпустить до осени этого года. Об этом сообщили в Ишимской пивоваренной компании.

В настоящее время информации о том, какую газировку будут выпускать в Ишиме нет. Представители пивоваренной компании отмечают, что, возможно, в производстве появятся безалкогольные напитки на основе пива, будет возобновлена работа по выпуску бутилированной воды, пишет РБК Тюмень.

Заметим, что о строительстве цеха по производству газводы в Ишимской пивоваренной компании сообщали еще в конце лета 2022 года. Учредитель предприятия Сергей Попылькин отмечал, что открытие цеха и запуск производства состоится в мае 2023 года.

Тогда же сообщалось, что площадь нового цеха составил 720 квадратных метров, общая территория производства увеличится на 50%, в ассортимент выпускаемых напитков — в два раза. На строительство нового цеха было выделено 70 миллионов рублей инвестиций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют запустить производство новых видов мороженого — ванильного пломбира в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадного и ванильно-клубничного пломбира. Лакомство будет выпускать компания «Ландис».

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