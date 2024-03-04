Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По прогнозам метеорологов, пик морозов придется в ночь со среды на четверг. На юге региона в ночные часы столбики термометров опустятся до -20…-25. Днем в среду температура воздуха составит -4….-9, местами до -14, в четверг -7…-12. Ожидаются небольшие усадкив виде снега, усиление ветра до 14 м/с.
В Тюмени в ночь с 6 на 7 марта также резко похолодает — ночью столбики термометров опустятся до -16.-18. Утром в четверг температура воздуха составит -17…-19, ближе к вечеру потеплеет до -10…-11. В пятницу 8 марта днем воздух прогреется до -2, в темное время суток ожидается -10…-12.
Устойчивая минусовая температура воздуха продержится в областной столице вплоть до 14 марта. Днем термометры будут показывать -2….-8, в ночные часы -8…-12.