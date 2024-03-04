Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы

В Тюмени в ночь с 6 на 7 марта также резко похолодает — ночью столбики термометров опустятся до -16.-18. Утром в четверг температура воздуха составит -17…-19, ближе к вечеру потеплеет до -10…-11. В пятницу 8 марта днем воздух прогреется до -2, в темное время суток ожидается -10…-12.