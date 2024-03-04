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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

Тюменские власти сэкономят на капремонте проблемной школы

Власти Тюмени сэкономят почти 100 миллионов рублей на ремонте проблемной школы

4 марта 2024, 08:58
Фото: 1MI

Тюменские власти сэкономят на капремонте проблемной школы

Власти нашли подрядчика, который займется капремонтом школы №22 на Садовой. Победитель торгов предложил выполнить работы дешевле той цены, что была указана в контракте.

Исполнитель готов отремонтировать школу за 684.6 миллиона рублей, при том, что начальная цена контракта была 778 миллионов. Название компании, победившей в торгах, на Госзакупках не указано.

Школа №22 была построена в 1986 году. Подрядчику нужно будет обновить здание, восстановить бассейн и спорткомплекс, благоустроить территорию возле школы, отремонтировать тепловые сети и закупить новое оборудование. Работы начнутся в апреле, они должны быть завершены до августа 2025 года.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Мост Влюбленных в Тюмени полностью проверят на безопасность. На это выделят 7 миллионов рублей.

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