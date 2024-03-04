Власти Тюмени сэкономят почти 100 миллионов рублей на ремонте проблемной школы

Школа №22 была построена в 1986 году. Подрядчику нужно будет обновить здание, восстановить бассейн и спорткомплекс, благоустроить территорию возле школы, отремонтировать тепловые сети и закупить новое оборудование. Работы начнутся в апреле, они должны быть завершены до августа 2025 года.