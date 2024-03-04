Власти Тюмени сэкономят почти 100 миллионов рублей на ремонте проблемной школы

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Исполнитель готов отремонтировать школу за 684.6 миллиона рублей, при том, что начальная цена контракта была 778 миллионов. Название компании, победившей в торгах, на Госзакупках не указано.
Школа №22 была построена в 1986 году. Подрядчику нужно будет обновить здание, восстановить бассейн и спорткомплекс, благоустроить территорию возле школы, отремонтировать тепловые сети и закупить новое оборудование. Работы начнутся в апреле, они должны быть завершены до августа 2025 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что Мост Влюбленных в Тюмени полностью проверят на безопасность. На это выделят 7 миллионов рублей.