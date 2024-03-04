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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Уральские ученые собрались под предводительством Якушева после послания Путина

Уральские ученые собрались под предводительством Якушева после послания Путина

4 марта 2024, 12:43
Фото: пресс-служба администрации президента
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел заседание Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра, где участвовали представители региональных органов власти и вузов.

Якушев отметил, что развитию науки и технологий в России уделяется особое внимание, что было подчеркнуто главой государства Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию.

Как подчеркнул Владимир Якушев, работа Уральского межрегионального научно -образовательного центра высоко оценена. Центр развивается успешно, имеет 57 проектов, у каждого из которых определена траектория реализации.

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Кроме этого, полпред отметил, что в работу Уральского НОЦ активно вовлечены регионы. Научно-образовательные центры созданы с целью решения национальных приоритетов страны.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская семья просит помощи у Владима Якушева. Родители просят помочь чиновника в сборе средств на лечение ребенка.

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