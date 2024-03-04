Уральские ученые собрались под предводительством Якушева после послания Путина

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Якушев отметил, что развитию науки и технологий в России уделяется особое внимание, что было подчеркнуто главой государства Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию.
Как подчеркнул Владимир Якушев, работа Уральского межрегионального научно -образовательного центра высоко оценена. Центр развивается успешно, имеет 57 проектов, у каждого из которых определена траектория реализации.
Кроме этого, полпред отметил, что в работу Уральского НОЦ активно вовлечены регионы. Научно-образовательные центры созданы с целью решения национальных приоритетов страны.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская семья просит помощи у Владима Якушева. Родители просят помочь чиновника в сборе средств на лечение ребенка.