«Помогите спасти жизнь моего сына»: семья из Тюмени просит помощи у чиновника Якушева

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По словам отца мальчика Никиты, он и вся Тюмень верят в возможность помощи Якушева и просят его подключиться к спасению жизни ребенка.
«Пожалуйста, Владимир Владимирович, помогите спасти мне жизнь моего сына, маленького тюменца», — говорит отец на видео.
Напомним, что у 7-летнего Святослава Тропынина диагностировали редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна. У мальчика не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц. Из-за данной проблемы ребенок может перестать ходить. Жизнь мальчика может спасти американский препарат.
В настоящее время семье удалось собрать свыше 180 миллионов рублей, но им не хватает еще 95 миллионов. Семью поддерживают и знаменитости.