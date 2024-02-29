«Помогите спасти жизнь моего сына»: семья из Тюмени просит помощи у чиновника Якушева

Напомним, что у 7-летнего Святослава Тропынина диагностировали редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна. У мальчика не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц. Из-за данной проблемы ребенок может перестать ходить. Жизнь мальчика может спасти американский препарат.