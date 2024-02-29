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«Помогите спасти жизнь моего сына»: семья из Тюмени просит помощи у чиновника Якушева

«Помогите спасти жизнь моего сына»: семья из Тюмени просит помощи у чиновника Якушева

29 февраля 2024, 09:58
Фото: архив Тропыниных
Семья Святослава Тропынина обратилась за помощью к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Родители просят помочь чиновника в сборе средств на лечение ребенка.

По словам отца мальчика Никиты, он и вся Тюмень верят в возможность помощи Якушева и просят его подключиться к спасению жизни ребенка.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, помогите спасти мне жизнь моего сына, маленького тюменца», — говорит отец на видео.
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Напомним, что у 7-летнего Святослава Тропынина диагностировали редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна. У мальчика не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц. Из-за данной проблемы ребенок может перестать ходить. Жизнь мальчика может спасти американский препарат.

В настоящее время семье удалось собрать свыше 180 миллионов рублей, но им не хватает еще 95 миллионов. Семью поддерживают и знаменитости.

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