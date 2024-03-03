Сотни тюменцев попадут под сокращения и увольнения этой весной

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
По словам директора департамента Александра Сидорова, в марте без работы останутся 149 тюменцев. В апреле — еще 62 человека. Уведомлений о планируемых увольнениях/сокращениях в мае от организаций Тюменской области в ведомство пока не поступало.
По словам Александра Сидорова, большая часть увольнений и сокращений обусловлена реорганизацией предприятий (12,5%), плановым сокращением (60%) и внеплановым сокращением сотрудников (27,5%), пишет 72.RU.
Отметим, что по законодательству тюменцам, потерявшим работу, выплачивают пособие по безработице. Его размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. В Тюменской области сумма пособия составляет первые три месяца 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рублей. Вторые три месяца — 60%, но не более 1 613 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год число безработных сократилось на 1 тысячу человек и составило 2 тысячи 204 человека. Это в 2 раза ниже по сравнению с 2022 годом.