nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Сотни жителей Тюмени потеряют работу этой весной

Сотни тюменцев попадут под сокращения и увольнения этой весной

3 марта 2024, 03:56
Фото: 1MI

Сотни жителей Тюмени потеряют работу этой весной

Более сотни жителей Тюмени попадут под сокращения и увольнения в марте этого года. Такие данные предоставили в департаменте труда и занятости Тюменской области.

По словам директора департамента Александра Сидорова, в марте без работы останутся 149 тюменцев. В апреле — еще 62 человека. Уведомлений о планируемых увольнениях/сокращениях в мае от организаций Тюменской области в ведомство пока не поступало.

По словам Александра Сидорова, большая часть увольнений и сокращений обусловлена реорганизацией предприятий (12,5%), плановым сокращением (60%) и внеплановым сокращением сотрудников (27,5%), пишет 72.RU.

Тюменцы скупают загородные дома. На всех желающих их не хватает
Узнать подробнее

Отметим, что по законодательству тюменцам, потерявшим работу, выплачивают пособие по безработице. Его размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. В Тюменской области сумма пособия составляет первые три месяца 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рублей. Вторые три месяца — 60%, но не более 1 613 рублей.

Читайте также:
Тюменцы скупают загородные дома. На всех желающих их не хватаетПогибла пассажирка Hyundai: подробности смертельной аварии на ФедюнинскогоInstasamka рассказала о причине отмены концерта в Тюмени
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Пособия#Безработные#Сокращения#Безработица#Увольнения
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45