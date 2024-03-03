Сотни тюменцев попадут под сокращения и увольнения этой весной

Отметим, что по законодательству тюменцам, потерявшим работу, выплачивают пособие по безработице. Его размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. В Тюменской области сумма пособия составляет первые три месяца 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рублей. Вторые три месяца — 60%, но не более 1 613 рублей.