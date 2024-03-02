Instasamka рассказала о причине отмены концерта в Тюмени

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
«Мы отменили концерты сами. Я недовольна форматом моих сольных концертов, хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому RICH WITCH которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — пояснила девушка поклонникам в своем тг-канале.
И добавила, что никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания ее песен нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году гастрольный тур Instasamka по городам России, в том числе Тюмени, был сорван с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница обратилась к главам регионов, где должны были пройти концерты Instasamka, с просьбой их отменить в связи с рекламой наркошопов на концертах.