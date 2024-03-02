Instasamka рассказала о причине отмены концерта в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году гастрольный тур Instasamka по городам России, в том числе Тюмени, был сорван с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница обратилась к главам регионов, где должны были пройти концерты Instasamka, с просьбой их отменить в связи с рекламой наркошопов на концертах.