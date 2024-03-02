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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Instasamka рассказала о причине отмены концерта в Тюмени

Instasamka рассказала о причине отмены концерта в Тюмени

2 марта 2024, 11:52
Фото: instasamka БЕАЧ
Рэп-исполнительница из Тобольска Instasamka объяснила причину отмены своего выступления в Тюмени. Концерт должен был состояться 30 марта в «Доме Культуры» на Максима Горького. Певица пояснила, что выступление она отменила по собственной инициативе.
Сюжет
Концерт
«Мы отменили концерты сами. Я недовольна форматом моих сольных концертов, хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому RICH WITCH которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — пояснила девушка поклонникам в своем тг-канале.

И добавила, что никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания ее песен нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году гастрольный тур Instasamka по городам России, в том числе Тюмени, был сорван с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница обратилась к главам регионов, где должны были пройти концерты Instasamka, с просьбой их отменить в связи с рекламой наркошопов на концертах.

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