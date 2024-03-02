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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

В Тюменской области не хватает загородных домов для покупателей

Тюменцы скупают загородные дома. На всех желающих их не хватает

2 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает загородных домов для покупателей

Спрос на загородные дома превысил предложение в преддверии начала высокого сезона. Также определенную роль сыграл и рост цен на рынке загородной недвижимости — по прогнозам экспертов стоимость домов продолжит расти.

По словам руководителя отдела загородной недвижимости агентства «Этажи» Ильи Саукова, в настоящее время загородные дома уже подорожали на 100-150%. В перспективе тренд роста цен будет сохраняться.

«У тюменцев популярностью пользуется строительство загородных домов, потому это наиболее выгодно, нежели покупка квартиры. К примеру, посредством сельской ипотеки можно взять кредит под 3% годовых на строительство, тогда как процентная ставка на покупку квартиры в городе составляет 16-17% годовых», — пояснил Илья Сауков tmn.aif.ru.

Между тем, в Тюменской области по итогам четвертого квартала 2023 года число предложение о продаже загородных домов и дач увеличилось, по данным аналитиков Авито, более чем на 19%. Спрос на загородные дома в конце года превышал 8,5%.

В среднем сегодня стоимость дачи составляет 900-2,5 миллиона рублей, загородных, коттеджей и таунхаусов — 6-11 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали отказываться от покупки загородных домов площадью свыше 150 квадратных метров. Год назад в тренде была недвижимость площадью 300-400 квадратов.

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