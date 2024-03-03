Скончался именитый тюменский дзюдоист. В мае ему могло исполниться 32 года

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2023 года скончался известный тюменский блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный как Колян86. 37-летний тюменец скончался вследствие сердечной недостаточности и кардиомиопатии. Тюменец был одним из первых дальнобойщиков, начавших вести свой блог на YouTube.