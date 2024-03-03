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На 32-м году жизни скончался именитый тюменский дзюдоист

Скончался именитый тюменский дзюдоист. В мае ему могло исполниться 32 года

3 марта 2024, 08:44
Фото: Федерация Дзюдо России

На 32-м году жизни скончался именитый тюменский дзюдоист

Именитый спортсмен, мастер спорта международного класса по дзюдо, представляющий Тюменскую область, Казбек Занкишиев скончался на 32-м году жизни в субботу, 2 марта. Об этом сообщили в Федерации Дзюдо России.
«Печальная весть пришла в ФДР 2 марта 2024 года. Не стало Казбека Занкишиева — тяжеловеса, обладателя множества наград турниров самого высокого ранга. Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева», — сообщили в ФДР.

О причинах смерти информации на данный момент нет.

Казбек Занкишиев представлял тюменский клуб «Динамо». На его счету бронзовая медаль в командном турнире первенства планеты, бронза чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг, ряд наград в Чемпионатах России и этапах Гран‑при.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2023 года скончался известный тюменский блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный как Колян86. 37-летний тюменец скончался вследствие сердечной недостаточности и кардиомиопатии. Тюменец был одним из первых дальнобойщиков, начавших вести свой блог на YouTube.

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