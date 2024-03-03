На тюменской трассе ограничили движение из-за мощного снегопада

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Ограничения действуют на участке федеральной трассы с 11-го по 141-й километр, сообщили в Управлении автодорог Югры.
В Тюменской области в ближайшие сутки снегопадов не ожидается. Но метеорологи предупреждают о мокром снеге с дождем, вероятном гололеде, сильном ветре с порывами до 14 м/с. В течение дня температура воздуха составит -2…+3, в ночные часы ожидается до -2…-7.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики дали предварительный прогноз погоды на март. По данным метеорологов, месяц ожидается богатым на пасмурные дни, осадки в виде дождя со снегом. Среднесуточная температура воздуха составит +2…-6.