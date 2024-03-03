На тюменской трассе ограничили движение из-за мощного снегопада

В Тюменской области в ближайшие сутки снегопадов не ожидается. Но метеорологи предупреждают о мокром снеге с дождем, вероятном гололеде, сильном ветре с порывами до 14 м/с. В течение дня температура воздуха составит -2…+3, в ночные часы ожидается до -2…-7.