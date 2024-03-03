nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

На тюменской трассе ограничили движение

На тюменской трассе ограничили движение из-за мощного снегопада

3 марта 2024, 06:53
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе ограничили движение

Из-за непогоды, метели и снегопада, на участке автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение скоростного режима до 70 км/ч.

Ограничения действуют на участке федеральной трассы с 11-го по 141-й километр, сообщили в Управлении автодорог Югры.

В Тюменской области в ближайшие сутки снегопадов не ожидается. Но метеорологи предупреждают о мокром снеге с дождем, вероятном гололеде, сильном ветре с порывами до 14 м/с. В течение дня температура воздуха составит -2…+3, в ночные часы ожидается до -2…-7.

Ранее «Наш Город» писал, что синоптики дали предварительный прогноз погоды на март. По данным метеорологов, месяц ожидается богатым на пасмурные дни, осадки в виде дождя со снегом. Среднесуточная температура воздуха составит +2…-6.

Читайте также:
Его было просто много: тюменцам выставили счета на тысячи рублей за уборку снегаТюменцы отказываются от таунхаусовТиктокерша из Тюмени покинула в первый день новое экстремальное шоу. Что случилось?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Ограничение движения
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45