nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

В Тюмени почти раскупили билеты на концерт Дельфина

Тюменцы раскупили почти все билеты на концерт Дельфина

1 марта 2024, 02:54
Фото: 1MI

В Тюмени почти раскупили билеты на концерт Дельфина

Певец представит в Тюмени свой новый альбом. Концерт артиста состоится 15 марта.

В Тюмени состоится концерт Дельфина, мероприятие пройдет в клубе «Байконур» 15 марта. В рамках большого тура по России певец представит новый альбом «Край». Фанатам обещают нестандартный формат презентации нового альбома и полное погружение в происходящее на сцене.

Билеты на концерт уже почти раскуплены. На данный момент в продаже остались 5 билетов в VIP-зону за 4.5 тысячи рублей и на танцпол за 1.8 тысячи.

Фото: tele-club.ru

Настоящее имя певца — Андрей Лысиков. Его считают одним из самых загадочных музыкантов российской сцены. Вклад Дельфина в отечественную культуру отмечен рядом престижных наград: «Триумф», «Чартова дюжина-2019», «Степной волк» Артемия Троицкого и «ZD Awards».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выступит группа The Hatters, мероприятие состоится в начале апреля. Билеты стоят от 1.6 до 4.3 тысячи рублей, но фанаты их уже почти раскупили.

Читайте также:
Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт известного баянистаИзвестный комик выступит в Тюмени с двумя концертамиКонцерт певицы Zivert в Тюмени отменен. В чем причина?
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Певцы#Музыка#Концерты#Мероприятия#Любовь Селезнева
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
29 февраля, 09:26
Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар
29 февраля, 07:18
Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год
29 февраля, 09:52
Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака
29 февраля, 06:17
«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?
29 февраля, 12:41
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
29 февраля, 08:29