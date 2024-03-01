Тюменцы раскупили почти все билеты на концерт Дельфина

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
В Тюмени состоится концерт Дельфина, мероприятие пройдет в клубе «Байконур» 15 марта. В рамках большого тура по России певец представит новый альбом «Край». Фанатам обещают нестандартный формат презентации нового альбома и полное погружение в происходящее на сцене.
Билеты на концерт уже почти раскуплены. На данный момент в продаже остались 5 билетов в VIP-зону за 4.5 тысячи рублей и на танцпол за 1.8 тысячи.
Настоящее имя певца — Андрей Лысиков. Его считают одним из самых загадочных музыкантов российской сцены. Вклад Дельфина в отечественную культуру отмечен рядом престижных наград: «Триумф», «Чартова дюжина-2019», «Степной волк» Артемия Троицкого и «ZD Awards».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выступит группа The Hatters, мероприятие состоится в начале апреля. Билеты стоят от 1.6 до 4.3 тысячи рублей, но фанаты их уже почти раскупили.