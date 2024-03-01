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Posted 1 марта, 13:09

Published 1 марта, 13:09

Modified Сегодня, 01:12

Updated Сегодня, 01:12

Тюменские главврачи изучили опыт работы Школы сахарного диабета в поликлинике №8

Тюменские главврачи изучили опыт работы Школы сахарного диабета в поликлинике №8

1 марта 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Главные врачи тюменских поликлиник и районных больниц побывали в поликлинике №8. Их интерес привлек новый кабинет, где проводятся Школы сахарного диабета, сообщает пресс-служба депздрава региона.

В Школах сахарного диабета можно не только получить знания и навыки, необходимые для сохранения здоровья, но и пообщаться с другими людьми, имеющими тот же диагноз. Обсудить трудности, почувствовать внимание и дружескую помощь.

«Прошлый год принес нам новые рекомендации Министерства здравоохранения по организации работы Школ сахарного диабета. Это обновленный формат, который касается как самого образовательного процесса, так и организации окружающего пространства: комфорта, доступности и так далее», — рассказал Анатолий Смоляренко, главный врач ГП №8.

В Тюмени поликлиника №8 стала одной из первых, где пациентов с сахарным диабетом принимают в обновленном кабинете. На этой неделе главные врачи медицинских организаций в рамках проекта «Равный учит равного» посетили его, чтобы иметь наглядный пример для дальнейшей работы в этом направлении.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

#Ирина Швецова
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