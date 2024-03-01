Тюменские главврачи изучили опыт работы Школы сахарного диабета в поликлинике №8

Posted 1 марта, 13:09
Published 1 марта, 13:09
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Школах сахарного диабета можно не только получить знания и навыки, необходимые для сохранения здоровья, но и пообщаться с другими людьми, имеющими тот же диагноз. Обсудить трудности, почувствовать внимание и дружескую помощь.
«Прошлый год принес нам новые рекомендации Министерства здравоохранения по организации работы Школ сахарного диабета. Это обновленный формат, который касается как самого образовательного процесса, так и организации окружающего пространства: комфорта, доступности и так далее», — рассказал Анатолий Смоляренко, главный врач ГП №8.
В Тюмени поликлиника №8 стала одной из первых, где пациентов с сахарным диабетом принимают в обновленном кабинете. На этой неделе главные врачи медицинских организаций в рамках проекта «Равный учит равного» посетили его, чтобы иметь наглядный пример для дальнейшей работы в этом направлении.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».