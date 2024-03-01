Тюменские главврачи изучили опыт работы Школы сахарного диабета в поликлинике №8

В Тюмени поликлиника №8 стала одной из первых, где пациентов с сахарным диабетом принимают в обновленном кабинете. На этой неделе главные врачи медицинских организаций в рамках проекта «Равный учит равного» посетили его, чтобы иметь наглядный пример для дальнейшей работы в этом направлении.