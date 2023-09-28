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Дела сердечные: тюменский врач-кардиолог рассказывает, как избежать инфаркта

Дела сердечные: тюменский врач-кардиолог рассказывает, как избежать инфаркта

28 сентября 2023, 05:40
Фото: Ольга Лузина / 1MI
От болезней сердца и сосудов страдают тюменцы любого возраста и пола. Только за этот год прошли лечение 1760 человек.
Сюжет
Сердце

Болезни сосудов и сердца являются главной проблемой в большинстве стран мира. Накануне Всемирного дня сердца врач-кардиолог тюменской областной клинической больницы №1 Анастасия Христолюбова рассказывает, как избежать инфаркта.

В прошлом году с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией в ОКБ №1 поступили 2620 человек, из них 1600 — с инфарктом. В этом году лечение прошли 1760 тюменцев.

От болезней сердца и сосудов страдают не только пожилые, но и молодые люди. Количество пациентов в возрасте до 40 лет постоянно растет: в прошлом году их было 50, в этом — 70. По словам Христолюбовой, у мужчин сердце более «слабое».

«Представители сильного пола чаще попадают в больницу. Женское сердце под защитой благодаря гормону эстрогену. При угасании репродуктивной функции и наступлении менопаузального периода риск возникновения инфаркта становится выше», — рассказала кардиолог.
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Как утверждает врач, самый действенный способ сберечь сердце — это профилактика.

«У человеческого организма ограниченный запас ресурсов, и если не беречь свое здоровье, то он исчерпается куда быстрее. Простые правила: не пить, не курить, высыпаться, делать зарядку и стараться избегать негативных эмоций. Каждый справляется со стрессом по-своему. Главное, найти занятие по душе. Это могут быть и вокал, и рукоделие, и танцы, и йога. Выбор огромен. Не стоит забывать и про диспансеризацию. Вовремя выявленная проблема быстрее и эффективнее поддается лечению, чем запущенное заболевание», — подытожила кардиолог Христолюбова.

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