Дела сердечные: тюменский врач-кардиолог рассказывает, как избежать инфаркта

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Болезни сосудов и сердца являются главной проблемой в большинстве стран мира. Накануне Всемирного дня сердца врач-кардиолог тюменской областной клинической больницы №1 Анастасия Христолюбова рассказывает, как избежать инфаркта.
В прошлом году с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией в ОКБ №1 поступили 2620 человек, из них 1600 — с инфарктом. В этом году лечение прошли 1760 тюменцев.
От болезней сердца и сосудов страдают не только пожилые, но и молодые люди. Количество пациентов в возрасте до 40 лет постоянно растет: в прошлом году их было 50, в этом — 70. По словам Христолюбовой, у мужчин сердце более «слабое».
«Представители сильного пола чаще попадают в больницу. Женское сердце под защитой благодаря гормону эстрогену. При угасании репродуктивной функции и наступлении менопаузального периода риск возникновения инфаркта становится выше», — рассказала кардиолог.
Как утверждает врач, самый действенный способ сберечь сердце — это профилактика.
«У человеческого организма ограниченный запас ресурсов, и если не беречь свое здоровье, то он исчерпается куда быстрее. Простые правила: не пить, не курить, высыпаться, делать зарядку и стараться избегать негативных эмоций. Каждый справляется со стрессом по-своему. Главное, найти занятие по душе. Это могут быть и вокал, и рукоделие, и танцы, и йога. Выбор огромен. Не стоит забывать и про диспансеризацию. Вовремя выявленная проблема быстрее и эффективнее поддается лечению, чем запущенное заболевание», — подытожила кардиолог Христолюбова.
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