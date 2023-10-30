В Тюменской области увеличится количество заболевших сахарным диабетом

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, свидетельствующее о том, что Тюменская область получит федеральную субсидию для борьбы с сахарным диабетом и развитие эндокринологии. Бюджет будет потрачен на сельские местности — там местные медицинские учреждения получат все необходимое оборудования.
Кроме того, будут приобретены средства для контроля состояния пациентов. Деньги на все эти нужды будут выделены в рамках федерального проекта.
Ранее «Наш город» писал о жителях села Перевалово, которые могут сутками обходиться без электричества. В поселке проживает более 1000 человек и все они бояться остаться без тепла и света. Жители Перевалово решили обратиться губернатору Александру Моору.